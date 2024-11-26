شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث الإعلامى لـ سورى ديارا: لا نمانع الانتقال للأهلى ولا توجد مفاوضات رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال ممادو ديكوريه المتحدث الإعلامي للمهاجم المالي سوري ديارا، إنه لا توجد مفاوضات رسمية من جانب الأهلي، ولكن هناك تواصل تم بالفعل مع اللاعب لمعرفة موقفه إذا تحرك النادي الأهلي لضمه.

وأضاف ممادو ديكوريه، في تصريحات تليفزيونية: "سوري ديارا لاعب محترف وحقق أرقام إيجابية مع فريق هاوجسوند النرويجي".

وتابع: "لا مانع بكل تأكيد من الانضمام للنادي الأهلي ولكن يجب أولا أن يكون هناك عرض رسمي من جانب الأهلي لنادي هاوجسوند".

واختتم: "أبلغنا من تواصل معنا بموافقتنا وننتظر ما سيحدث خلال الفترة المقبلة، وعقد اللاعب ينتهي بنهاية موسم 2025 - 2026 مع فريق هاوجسوند النرويجي".