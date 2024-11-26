شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 25 - 11 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم، الإثنين، الموافق 25 - 11 - 2024 العديد من الأخبار المهمة، الزمالك يجهز عرضا ماليا مغريا لتمديد عقد جوزيه جوميز.

الزمالك يجهز عرضا ماليا مغريا لتمديد عقد جوزيه جوميز

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك أن مجلس الإدارة ينوي تقديم عرض مادي مناسب للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لحثه على تمديد تعاقده، وتعويضه عن العروض التي يتلقاها الفترة الحالية بأرقام ضخمة، إلا أن الخواجة البرتغالي يرفض مناقشتها للتركيز مع الزمالك في المرحلة الحالية.

محامى رمضان صبحى: عينة اللاعب سلبية.. والمحكمة الدولية ستحدد جلسة للاستماع

كشف المستشار هاني زهران محامي رمضان صبحي لاعب بيراميدز، أن الوكالة الدولية لـ مكافحة المنشطات لم تطلب تحليل العينة الثانية للاعب ولم تخاطب النادي للتأكيد على إيجابية العينة.

عودة عمر كمال واستمرار غياب أبو على عن قائمة الأهلى لمباراة استاد أبيدجان

اختار مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي قائمة فريقه التي ستخوض مباراته أمام استاد أبيدجان الإيفواري غدا الثلاثاء في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة ساجرادا الأنجولي في إطار مباريات مجموعات دوري أبطال أفريقيا. يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز فى مواجهة ساجرادا

لجنة الحكام تكشف حقيقة إيقاف محمد معروف بعد مباراة الأهلى والاتحاد

أصدرت لجنة الحكام باتحاد الكرة بيانا رسميا عبر الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

الأهلي يرفض التسرع فى حسم مصير بيرسى تاو بسبب 25 مليون جنيه

يرفض مسئولو النادى الأهلى التسرع فى حسم ملف الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب الفريق بسبب مستحقاته المقدرة بـ25 مليون جنيه مصري.

تركيز وروح قتالية فى تدريبات منتخب الشباب استعدادا لمواجهة تونس غداً

يسيطر التركيز التام على معسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2005 لكرة القدم فى تدريباتهم بالإسماعيلية استعداداً للقاء الحسم أمام تونس غدا، الثلاثاء.