شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف خضر: فريق 2005 يحظى بدعم الجميع داخل الإسماعيلى لتحقيق لقب كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد أشرف خضر المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي، أن لاعبي فريق الشباب مواليد 2005 لديهم دوافع كبيرة من أجل تحقيق الانتصار، على فريق إنبي والتتويج ببطولة الكأس وإسعاد جماهير النادي العظيمة.

وقال خضر فى تصريحات للمركز الإعلامي للإسماعيلى: "مجلس الإدارة يدعم الفريق من اليوم الأول للبطولة، خاصة أنه يضم لاعبين ينتظر أن يدعموا الفريق الأول خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "تم وضع لائحة تصاعدية للاعبين منذ انطلاق البطولة لضمان تحفيزهم وتمثيل النادي بالشكل المشرف، فضلا عن قرار مجلس الإدارة بتقديم كافة أنواع الدعم النفسي والمعنوي".

وتابع: "مجلس الإدارة في الإسماعيلي قرر تخصيص حافلة الفريق الأول لنقل اللاعبين إلى السويس لتوفير سبل الراحة للفريق، حيث يمثل الفريق قلعة كبيرة وما يقدمه لا يقل إطلاقا عما يقدمه الفريق الأول".

واستطرد: "طلبنا من اللاعبين الهدوء بشكل كامل في مواجهة الغد والتركيز على استغلال الفرص، خاصة أن المنافس قوي للغاية ودائم لحصد الألقاب فى تلك الفئة العمرية".

وأتم: "لدينا ثقة كبيرة في اللاعبين لتحقيق نتيجة مميزة ورفع كأس البطولة وإعادة قطاع الناشئين لمنصات التتويج من جديد".

ويلتقي شباب الإسماعيلي فريق إنبي غدا الثلاثاء على ملعب بورتوفيق بمحافظة السويس بنهائى كأس مصر.