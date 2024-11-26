شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية المصرية تصف المهدى سليمان بـ"الأخطبوط" بسبب تصدياته الرائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت رابطة الأندية المصرية المحترفة بأداء الحارس المهدي سليمان في مباراة فريقه الاتحاد السكندري أمام النادي الأهلي، ووصفت تصدياته بـ"الأخطبوط".

وقدم المهدي سليمان مباراة استثنائية، وتصدياته الحاسمة كانت بمثابة جدار صد أمام هجمات الأهلي المتكررة، لقد أثبت أنه أحد أفضل حراس المرمى في الدوري المصري.

وتنطلق السبت المقبل منافسات الجولة الرابعة من بطولة دورى nile بالموسم الجديد 2024 /2025، وتقام جميع مباريات النسخة الجديدة من الدوري المصري بين الساعة 5 مساءً أو 8 مساءً، في حين ستقام مباريات الجولة 17 فى الساعة التاسعة مساءً.

وشهدت هذه الجولة فوز بيراميدز على البنك الأهلي بنتيجة (3-1)، بينما تعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري بنتيجة (1-1)، وخسر الزمالك من المصري البورسعيدي بنتيجة (1-0).

يشارك في الدوري الممتاز المصري هذا الموسم 18 فريقًا هم: "الأهلي والزمالك والإسماعيلي وغزل المحلة والمصري والاتحاد السكندري- وإنبي وحرس الحدود وبيراميدز وبتروجت وسموحة وزد وسيراميكا وموردن سبورت وطلائع الجيش والجونة والبنك الأهلي وفاركو".

وتجرى البطولة هذا الموسم بنظام استثنائي، وذلك بإقامة الدور الأول بمواجهة كل الفرق مع بعضها- وعقب انتهاء الدور الأول من المسابقة يجرى ترتيب الأندية حسب نقاطها ليصعد أول 9 فرق للعب على اللقب وذلك مصحوبة بنقاط الدور الأول كاملة وتواجه بعضها من جديد- على أن يلعب التسع فرق الآخرين مواجهة من دور واحد أيضًا، وذلك على هبوط فريقين لدوري المحترفين.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34- وهو ما سوف يساعد بطبيعة الحالة على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.