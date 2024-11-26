حسن فضل الله: لبنان يمر بساعات خطيرة وحساسة قبل وقف إطلاق النار المرتقب والحزب سيبقى بعد نهاية الحرب

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، ان "لبنان يمر بساعات خطيرة وحساسة قبل وقف إطلاق النار المرتقب"، مشددا على ان "الحزب سيبقى بعد نهاية الحرب".

ولفت فضل الله الى ان "فروع الحزب الاجتماعية والصحية جاهزة للمساعدة بعد اليوم التالي للحرب في أمور منها عودة النازحين وإعادة الإعمار".