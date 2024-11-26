نقلت شبكة "سي أن أن" عن متحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، تأجيل اجتماع الحكومة الإسرائيلية للتصويت على اتفاق وقف النار.

كانت هذه تفاصيل خبر "سي أن أن" عن متحدث باسم نتانياهو: تأجيل اجتماع الحكومة الإسرائيلية للتصويت على اتفاق وقف النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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