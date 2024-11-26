دول مجموعة السبع ستفي بالتزاماتها الخاصة إزاء مذكرة التوقيف ضد نتانياهو الصادرة عن الجنائية الدولية

اعلن وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى إن دول المجموعة ستفي بالتزاماتها “الخاصة” في ما يتعلق بمذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

واوضح وزراء خارجية المجموعة في بيان مشترك عقب محادثات جرت قرب روما، “نؤكد مجددا التزامنا بالقانون الإنساني الدولي وسنفي بالتزاماتنا الخاصة. ونؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين حركة حماس الإرهابية ودولة إسرائيل”.

وأعرب وزراء خارجية المجموعة عن دعمهم “لوقف فوري لإطلاق النار” في لبنان، معتبرين أن “الوقت حان للتوصل إلى حل دبلوماسي”. وقالوا في بيانهم الختامي “ندعم المفاوضات الجارية من أجل وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله”. وأضافوا “حان الوقت للتوصل إلى حل دبلوماسي، ونرحب بالجهود الدبلوماسية المبذولة في هذا الاتجاه”.