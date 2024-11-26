الجيش الإسرائيلي: نتابع هدفا جويا تسلل من لبنان باتجاه الجليل الأعلى والحدث ما زال متواصلا

اعلن الجيش الإسرائيلي بانه يتابع هدفا جويا تسلل من لبنان باتجاه الجليل الأعلى والحدث ما زال متواصلا. ولفتت الجبهة الداخلية الإسرائيلية الى دوي إنذارات في نهاريا والمطلة وكفار يوفال بالجليل الأعلى للاشتباه في تسلل مسيرة. بدورها، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية بان سلاح الجو لا يزال يطارد مسيرة في منطقة الجليل الأعلى.

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