برنامج الأطباء المداومين في العيادات الخارجية المجانية، عن شهر كانون الأول ٢٠٢٤ في إطار التعاون بين مستشفى سيدة المعونات الجامعي- جبيل، وجمعية" من حقّي الحياة". لحجز المواعيد، الرجاء الاتصال على ٠٩٩٤٠٤٨٠/١.

كانت هذه تفاصيل خبر برنامج الأطباء المداومين في العيادات الخارجية المجانية بإطار التعاون بين مستشفى سيدة المعونات الجامعي- جبيل وجمعية" من حقّي الحياة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.