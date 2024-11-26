شكرا لقرائتكم خبر عن معتز عاشور يلجأ للقضاء ضد قرار استبعاده من انتخابات تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

أكد معتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة، والمرشح على نفس المنصب فى الدورة الانتخابية الجديدة، أنه سيلجأ إلى اللقضاء على قرار استبعاده من الانتخابات، وقال عاشور فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه سيقوم برفع دعوى بالقضاء الإدارى العاجل غدا ضد قرار استبعاده من الانتخابات

وقال عاشور أن قرار الأولمبية باستبعاده غير مطابق للقانون ، لذلك سيلجأ إلى القانون خاصة وأن المجلس الذى تقرر استبعاده لم يثبت إدانته بأى مخالفات عليه.

كانت اللجنة الأولمبية قررت استبعاد أى عضو فى مجلس تنس الطاولة من الترشح فى الانتخابات المقبلة والتى تقام 13 ديسمبر المقبل

وفتح اتحاد تنس الطاولة باب الترشح يوم 1 نوفمبر الجارى وتقدم تامر وفقى عضو مجلس إدارة الاتحاد السابق على رئاسة الاتحاد خلال الانتخابات المقبلة وأشرف حلمى المدير الفنى لمنتخب سيدات الطاولة السابق، ورئيس جهاز الطاولة بالزمالك سابقا على نفس المنصب.