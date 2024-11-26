شكرا لقرائتكم خبر عن ليتوانيا.. العثور على الصندوقين الإسودين لطائرة الشحن المنكوبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عثر المحققون في ليتوانيا على الصندوقين الإسودين لطائرة الشحن التي تحطمت بالقرب من مطار فيلنيوس، أمس الاثنين.

وأعلنت وزارة العدل الليتوانية اليوم الثلاثاء، أنه قد جرى العثور أيضا على مسجل الصوت الخاص بالطائرة، بالإضافة إلى مسجل بيانات الرحلة.

وجرى إزالة الجهازين من بين حطام الطائرة عند ظهر اليوم تقريبا، ويخضعان للفحص الآن. الصندوقين الإسودين للطائرة ويشار إلى أن الصندوقين الإسودين للطائرة من شأنهما أن يوفرا معلومات بشأن السبب غير المعروف حاليا لتحطمها، وأسفر الحادث عن مقتل إسباني وإصابة ثلاثة آخرين، وهم ألماني وإسباني آخر وليتواني.

في نفس السياق، ناشدت الشرطة الليتوانية المواطنين اليوم الثلاثاء، مساعدتها في أعقاب تحطم طائرة شركة الخدمات اللوجستية الألمانية " دي إتش إل" أمس الاثنين.

ودعا قائد الشرطة أروناس باولاوسكاس سكان العاصمة فيلنيوس إلى تزويد السلطات بأي مقاطع فيديو قد تحتوي على معلومات عن الطائرة المحطمة.

