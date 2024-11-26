شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بلاك بولز الموزمبيقى: الزمالك فريق كبير ولكن نتمسك بتحقيق الفوز والمفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالى هيلدر دورات المدير الفنى لبلاك بولز الموزمبيقى، أن هناك فارقا كبيرا بين مستوى الزمالك وفريقنا، ولكن نسعى لتحقيق المفاجأة وتحقيق الفوز والثلاث نقاط.

وقال هيلدر دورات، فى مداخلة فيديو مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "هناك فارق كبير فى المستوى بينى فريقى وبين الزمالك، لذلك نسعى جاهدين لتحقيق الفوز ونعلم جيدا صعوبة المباراة ولكن نثق فى أنفسنا أننا نستطيع أن نحصد النقاط الثلاث".



وأضاف: "سنحاول أن نستمر فى هذه البطولة ومؤمنين بقدرات اللاعبين على المضى قدما، ولا أدخل أى مباراة من أجل التعادل وهدفنا تحقيق الفوز ونحن أبطال موزمبيق ونهاجم دائما فى المباريات وندافع أيضا بشكل قوى".



وتابع: "نعلم مدى قوة الزمالك وتاريخه الكبير، ولكن نريد تحقيق المفاجأة وكتابة تاريخ بتحقيق الفوز على الزمالك الكبير".