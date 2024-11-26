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حرس الحدود بمكة ينقذ 3 مواطنين تعطلت واسطتهم البحرية

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

حرس الحدود بمكة ينقذ 3 مواطنين تعطلت واسطتهم البحرية

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الدمام - شريف احمد - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة 3 مواطنين تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر، وتقديم المساعدة لهم.
وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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