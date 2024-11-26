شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود بمكة ينقذ 3 مواطنين تعطلت واسطتهم البحرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة 3 مواطنين تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر، وتقديم المساعدة لهم.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.