شكرا لقرائتكم خبر عن التأهيل المبكر وتطوير العلاج.. أهم توصيات مؤتمر طب أعصاب الأطفال بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد خبراء متخصصين في مجال طب أعصاب الأطفال، على أهمية الأبحاث السريريه ودعم التعاون بين المتخصصين الأقليميين لعلاج الاعتلالات العصبيه لدى الاطفال، وذلك خلال فعاليات اختتام المؤتمر السنوي التاسع للجمعية السعودية لطب أعصاب الأطفال في الرياض.
وناقش نخبة من الخبراء خلال فعاليات دورة هذا العام للحدث الرائد إقليمياً التي أقيمت على مدار أربعة أيام عدد من أهم المواضيع في مجال طب أعصاب الأطفال، بمشاركة أكثر من 120 متخصص محلي وإقليمي في هذا المجال، وقد بلغ عدد الحضور للمؤتمر وورش العمل 580 متخصص.
استعرض المتخصصين المحليين والإقليميين العديد من المواضيع الهامة المتعلقه بطب الاعصاب لدى الاطفال وخاصة إعادة التأهيل العصبي لدى الأطفال ذوي الاعاقه، كما شملت المحاضرات العلمية أبرز المواضيع الحالية في هذا المجال منها إصابات والتهابات الدماغ والعمود الفقري، الصرع - أورام الدماغ والعمود الفقري، أمراض الأوعية الدموية الدماغية، التوحد، اضطرابات الحركة، الاضطرابات الأيضية والوراثية.
وتم عرض الأبحاث المقدمه من طلاب الطب والأطباء المتدربين في برامج زمالة طب أعصاب الأطفال وبلغ عددها «55» بحثاً، كما شملت فعاليات المؤتمر تكريم الفائزين بأفضل الأبحاث والملصقات المقدمه في المؤتمر، وقامت الجمعية السعودية لطب أعصاب الأطفال بتكريم مجموعه من الأطباء الاستشاريين الذين كان لهم دوراً بارزاً في تخصص أعصاب الأطفال إقليمياً.
في ختام دورة العام الجاري لمؤتمر الجمعية السعودية لطب أعصاب الأطفال، أوصى الأستاذ الدكتور فهد البشيري، رئيس الجمعية السعودية لطب أعصاب الأطفال، الأستاذ الاستشاري في طب أعصاب الأطفال بكلية الطب جامعة الملك سعود، بأهمية التأهيل العصبي المبكر لدى الاطفال المصابين بالاعاقات العصبيه، والحث على استخدام تقنيات الذكاء الصناعي في تشخيص وتقييم وعلاج العديد من الأمراض العصبية.
كما أكد الأستاذ الدكتورفهد البشيري، على ضرورة تعزيز الوعي في المجتمع حول الاعتلالات العصبيه لدى الأطفال، وزيادة المشاركة في الأبحاث السريريه لعلاج الاعتلالات العصبيه لدى الاطفال، ودعم التعاون بين المراكز الإقليمية المتخصصة في هذا المجال، بالإضافة إلى تفعيل دور الجمعية السعودية لطب أعصاب الأطفال في تقديم الاستشارات للجهات الصحية المتخصصة حول الممارسات والأنشطة والإجراءات الصحية اللازمة.
إعادة التأهيل
توصيات ختامية
