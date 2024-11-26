السعودية | وزير الطاقة ونائب رئيس الوزراء الروسي يلتقيان برئيس الوزراء العراقي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أثناء زيارتهما العاصمة العراقية، بغداد، التقى صباح اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي نائب رئيس الوزراء في روسيا الاتحادية ألكساندر نوفاك، ودولة رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني، حيث ناقشوا أوضاع أسواق البترول العالمية، وأهمية الحفاظ على استقرارها وتوازنها، والدور الجوهري الذي تقوم به مجموعة “أوبك بلس” في هذا الإطار.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط