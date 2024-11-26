السعودية | “المياه الوطنية” ومركز الابتكار السعودي لتقنيات المياه يتفقان على إنشاء حاضنة أفكار وتحويلها إلى مشاريع بقطاع المياه

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أبرمت شركة المياه الوطنية، ومركز الابتكار السعودي لتقنيات المياه بالهيئة السعودية للمياه، اتفاقية استراتيجية لإنشاء حاضنة لتحفيز وتوليد الأفكار بين الطرفين، وذلك بهدف تحويل الأفكار إلى مشاريع ذات قيمة تهدف إلى تطوير الخدمات والعمليات وتحسينها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشركة المياه الوطنية.

جرى توقيع الاتفاقية، اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 في جدة على هامش النسخة الثالثة من مؤتمر الابتكار في قطاع المياه، حيث مثّل شركة المياه الوطنية النائب التنفيذي للحوكمة والشؤون التنظيمية المهندس رائد بن حماد الراشد، فيما مثّل مركز الابتكار السعودي لتقنيات المياه بالهيئة السعودية للمياه المهندس طارق بن غسان الغفاري وكيل الرئيس لإدارة الأبحاث والتقنيات الواعدة للمياه.

وأوضح الجانبان أن الاتفاقية تهدف إلى احتضان الأفكار، وتسريع الأعمال، ودراسة الأفكار وتقييمها، وتقديم الخدمات التدريبية والاستشارية، وإجراء الدراسات والأبحاث في مجال المياه، وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بأنشطة الطرفين، إضافة إلى دعم مركز الابتكار السعودي لتقنيات المشاريع الابتكارية المقترحة من شركة المياه الوطنية، وتقديم خدمات احتضان المشاريع الابتكارية، وخدمات بناء النماذج الابتكارية الأولية، والمساهمة في تنمية البيئة الابتكارية في قطاع المياه.

ونصّت الاتفاقية على تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من الطرفين لبحث الفرص الابتكارية، والاستعانة بممثلي جهات أخرى وخبرات متخصصة، إضافة إلى الترويج والتسويق للابتكارات التكنولوجية الجديدة في قطاع المياه من خلال استراتيجيات تسويقية مصممة خصيصًا، مما يساعد الشركات على دخول السوق بسرعة وفعالية.

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