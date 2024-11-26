تكنولوجيا: هواوي تعلن عن هواتف Mate 70 Pro Plus وMate 70 RS بتصميم من التيتانيوم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الصيني هواوي اليوم عن هواتف Mate 70 Pro Plus وMate 70 RS التي تنطلق بتصميم من التيتانيوم، مع إختيارات أعلى في الذاكرة العشوائية.

تقدم هواوي هاتف Mate 70 Pro Plus بترقية لإصدار Pro من السلسلة، إلا أن إصدار Mate 70 RS يتفوق على كلا الإصدارين في التصميم والمواصفات.

ويتميز هاتف Mate 70 Pro Plus بتصميم يجمع بين الإطارات الذهبية، والنقوش في الغطاء الخلفي التي تكشف عن تصميم أنيق في الإضاءة الساطعة بشكل خاص.

أيضاً طور إطار الهاتف من سبائك التيتانيوم، بينما يتميز الغطاء الخلفي بطبقة من النايلون المتين والمقاوم للصدمات والخدش، وتدعم هواوي الهاتف بمعايير IP69 لمقاومة الماء والغبار والماء الساخن.

كما يتميز الهاتف بشاشة OLED بتقنية LTPO وحجم 6.9 إنش، ودقة عرض 2832 في 1316 بيكسل، وتدعم الشاشة أيضاً معدل تحديث 120Hz، وسطوع بنسبة 2500 nits، كما تدعم هواوي الهاتف بطبقة من الجيل الثاني من Kunlun Glass للحماية.

ويأتي الهاتف بتقنية مسح 3D للوجه، بينما تأتي تقنية إستشعار البصمة في الإطار الجانبي للهاتف، كما ينطلق Mate 70 Pro Plus برقاقة معالج Kirin 9100 التي ترتكز على دقة تصنيع بدقة 6 نانومتر، كما يدعم الهاتف ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف هواوي بمستشعر RYYB رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل ببعد بؤري 24مم، وفتحة عدسات متغيرة f/1.4-f/4.0، مع مستشعر RYYB بدقة 40 ميجا بيكسل ببعد بؤري 13مم وفتحة عدسات RYYB بزوايا فائقة الإتساع، ويأتي المستشعر الثالث بعدسات telephoto بفتحة f/2.1، وبعد بؤري 4 في 92.5مم وتضم الكاميرة مستشعر RYYB بدقة 48 ميجا بيكسل، وتدعم جميع الكاميرات التركيز التلقائي السريع.

كما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4، أيضاً يضم هاتف Mate 70 Pro Plus بطارية بقدرة 5700 mAh، ويدعم الشحن السريع بقدرة 100W، والشحن اللاسلكي بقدرة 80W.

هاتف Huawei Mate 70 RS

تقدم هواوي هاتف Huawei Mate 70 RS بتصميم ساطع من التيتانيوم، كما يضم شاشة باثنان من طبقات OLED بتقنية LTPO وحجم 6.9 إنش، وتدعم الشاشة جودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 120Hz، ويصل السطوع في الشاشة إلى نسبة 3500 nits، وتدعم هواوي هذا الإصدار أيضاً بالجيل الثاني من زجاج Kunlun.

كما يضم Mate 70 RS بطارية بقدرة 5700 mAh، ويأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت أو 1تيرابايت، وينطلق الهاتفين بنظام HarmonyOS 4.3.

ويتوفر إصدار Plus بألوان الأسود، والأبيض، والذهبي، وأيضاً اللون الفضي، والأزرق، على أن يتوفر النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت بسعر 1120 يورو.

كما تقدم هواوي هاتف Mate 70 RS بألوان الأحمر، والأبيض والأسود، بنموذج رئيسي مميز بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت بسعر 1580 يورو.

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