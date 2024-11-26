تكنولوجيا: TCL تكشف عن A1: جهاز عرض صغير بترفيه كبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت TCL جهاز العرض A1 الذي يتميز بتصميم يناسب الاستخدام داخل المنزل وخارجه. يتمتع الجهاز بحجم صغير وسهولة في الاستخدام، ما يتيح تجربة سينمائية غامرة في أي مكان. يوفر A1 دقة Full HD 1080p لعرض مرئيات واضحة ومفصلة، مع إمكانية عرض محتوى على شاشات تتراوح أحجامها بين 45 و120 بوصة.

ضمن ميزاته، يضمن سطوع 360 ISO Lumens تقديم جودة صورة جيدة حتى في الغرف ذات الإضاءة المتوسطة. كما تضيف ميزات التركيز التلقائي وتصحيح الانحراف سهولة الاستخدام، حيث تقوم بإجراء التعديلات تلقائيًا دون تدخل يدوي.

ولتعزيز تجربة المشاهدة، تأتي مكبرات الصوت المدمجة بقوة 8 واط مدعومة بتقنية Dolby Audio لتقديم صوت غني يجعل الأفلام والعروض أكثر تأثيرًا.

يقدم جهاز العرض أيضًا ميزة إضافية كونه يعمل كمكبر صوت بتقنية Bluetooth، مما يزيد من مرونته في الاستخدام. بفضل وجود Google TV المدمج، يوفر الجهاز وصولًا إلى آلاف التطبيقات وخدمات البث، بما في ذلك قنوات التلفزيون المباشر والأفلام والبرامج. يضيف مساعد Google ميزة التحكم الصوتي التي تسمح بالبحث عن المحتوى أو تعديل الإعدادات دون الحاجة إلى جهاز تحكم عن بُعد.

تميز الجهاز بميزة قابليته للحمل، حيث أضيف إليه مقبض VersaGrip الذكي الذي يسهل حمله، ويمكن استخدامه أيضًا كحامل مرن يناسب مختلف الإعدادات سواء في المنزل أو أثناء التنقل. ويتوفر TCL Projector A1 الآن بسعر 499 دولارًا.

في سياق آخر، أطلقت Leica جهاز العرض الذكي الصغير Cine Play 1، الذي يوفر أداءً متميزًا بتصميم مدمج ودقة 4K. يتميز الجهاز بحجم عرض يصل إلى 300 بوصة، ويعتمد على تقنية الليزر الثلاثي RGB لتقديم سطوع يبلغ 3000 CVIA لومن، مع عمر افتراضي يصل إلى 25,000 ساعة.

يدعم Cine Play 1 تقنيات مثل Dolby Vision وHDR10/10+ وHLG، ما يضمن صورًا حادة وألوانًا نابضة بالحياة.

المصدر