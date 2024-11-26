تكنولوجيا: انستغرام يضيف مشاركة الموقع المباشر في الرسائل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلن تطبيق انستغرام اليوم عن إضافة ميزات جديدة إلى الرسائل المباشرة، بما في ذلك دعم مشاركة الموقع المباشر “في بلدان محددة”، دون تحديد هذه الدول.

تتيح هذه الميزة للمستخدمين مشاركة موقعهم المباشر لمدة تصل إلى ساعة واحدة في كل مرة. كما يمكن تثبيت موقع معين على الخريطة، مثل مكان لقاء أو وجهة محددة، لتنسيق الوصول بسهولة.

تعمل مشاركة الموقع المباشر فقط عبر الرسائل المباشرة بشكل خاص، سواء في محادثات فردية أو جماعية، وهي معطلة بشكل افتراضي. يمكن للمشاركين في المحادثة فقط رؤية الموقع، ولا يمكنهم إعادة توجيهه إلى محادثات أخرى.

لضمان الخصوصية، يعرض انستغرام مؤشرًا في أعلى الدردشة عند تفعيل مشاركة الموقع، مع إمكانية إيقاف المشاركة في أي وقت، حتى قبل انتهاء الساعة المحددة.

بالإضافة إلى ذلك، أضاف انستغرام 17 حزمة جديدة وأكثر من 300 ملصق يمكن استخدامها في الرسائل المباشرة. توفر هذه الملصقات طريقة للتعبير عندما تكون الكلمات غير كافية،

ووفقًا لما صرحت به الشركة. يمكن للمستخدمين حفظ الملصقات المفضلة من الدردشة لاستخدامها لاحقًا بسهولة.

وأخيرًا، أتاح انستغرام ميزة تخصيص الألقاب داخل الرسائل المباشرة، مما يسمح للمستخدمين بإضافة لقب لأنفسهم أو لأصدقائهم. تظهر الألقاب فقط في المحادثات الخاصة، دون تغيير اسم المستخدم في أي مكان آخر.

يمكن تغيير الألقاب في أي وقت، مع خيار تحديد من يستطيع تعديلها. يتم تعيين هذا الإعداد للأشخاص الذين تتابعهم بشكل افتراضي، ولكن يمكن للمستخدم ضبطه بحيث يكون الوحيد الذي يستطيع تغيير الألقاب.

توفر هذه الميزات الجديدة تجربة أكثر تفاعلية ومرونة للمستخدمين، مع الحفاظ على الخصوصية وسهولة التحكم.

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