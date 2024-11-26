شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم طفلان، وأسرى سابقون.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، أن عمليات الاعتقال تركزت على محافظات: الخليل، ورام الله، ونابلس، وبيت لحم، والقدس، وقد رافقها تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني، بلغ أكثر من 11 ألفا و800 مواطن من الضفة؛ بما فيها القدس