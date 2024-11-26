شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يستهدف بالصواريخ تجمعا للجيش الإسرائيلى فى مستوطنة المنارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف تجمعًا لقوات الجيش الإسرائيلي في مستوطنة المنارة.

كما أعلن الحزب - حسبما أفاد التلفزيون اللبناني - استهداف بسرب من المسيرات الانقضاضية موقع حبوشيت على قمة جبل الشيخ بالجولان السوري المحتل، مضيفا أنه استهدف معسكر تدريب لقوات مشاة جيش الاحتلال جنوبي مدينة نهاريا للمرة الأولى.

وأشار إلى قصف بالمسيرات مقرًا عسكريًا إسرائيليًا في ثكنة معاليه جولاني وأصبنا الأهداف بدقة، كما استهدف بالصواريخ تجمعا للقوات في مستوطنة أفيفيم شمالي الأراضي المحتلة.