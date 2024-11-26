شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Threads تختبر ميزة جديدة تتيح للمستخدمين اختيار موجز الأخبار الافتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر Threads - منصة التدوين المصغر التابعة لشركة Meta والمنافسة لـ X (Twitter سابقًا) — ميزة جديدة تتيح للمستخدمين اختيار موجز الأخبار الافتراضي، كما أعلن الرئيس التنفيذي للشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين.

وبعد طرحها، قد تقدم لهم خيارًا إضافيًا لتعيين موجز أخبار مخصص كموجز أخبار افتراضي، بالإضافة إلى الاختيار من بين الخيارين الحاليين، ويستند هذا التطور إلى تغيير خوارزمي حديث من شأنه أن يؤدي إلى رؤية المستخدمين لمزيد من المنشورات من الأشخاص الذين يتابعونهم.

موجز الأخبار الافتراضى على Threads

وفي منشور على Threads، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Meta Platforms مارك زوكربيرج طرح الميزة في مرحلة الاختبار، وأكد زوكربيرج أن المستخدمين سيكونون قادرين على الاختيار بين "لك" و"المتابعة" وموجز الأخبار المخصص، حيث يعتمد الأخير على تفضيلات أو مرشحات محددة، وأضاف زوكربيرج أن خيار عرض قسم موجز الأخبار الافتراضي سيصبح أكثر وضوحًا على واجهة تطبيق Threads.

وهذه الميزة هي أحدث إضافة متوقعة لمنصة التواصل الاجتماعي وتستند إلى ميزة الخلاصات المخصصة التي تم طرحها مؤخرًا على مستوى العالم، وتتيح Threads للمستخدمين إنشاء خلاصة مخصصة من خلال البحث عن موضوع معين والنقر فوق خيار إنشاء خلاصة جديدة، ويمكنهم أيضًا إضافة المزيد من الموضوعات أو الملفات الشخصية ذات الاهتمام من خلال زيارة الصفحة ذات الصلة وتحديد إضافة إلى الخلاصة من القائمة ذات النقاط الثلاث.

في الوقت الحالي، يمكن للمستخدمين الاختيار من بين "لك" و"متابعة" والخلاصة المخصصة من خلال السحب لأسفل على الشاشة الرئيسية، ولكن ميزة الاختبار غير الكاملة للمنصة قد تسمح قريبًا للمستخدمين باختيار خلاصة افتراضية.

فى حين أن Threads ربما بدأت اختبار أداة اختيار الخلاصة الافتراضية، إلا أن قسم التعليقات أسفل منشور زوكربيرج كان مليئًا بطلبات ميزات أخرى. تضمنت بعض الميزات الأكثر طلبًا خلاصة زمنية، وخيارًا لعرض التعليقات بسلاسة، والقدرة على رؤية محتوى أكثر تكرارًا من الأشخاص الذين يتابعونهم.