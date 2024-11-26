سلسلة غارات كثيفة للطيران الاسرائيلي على منطقة البقاع

شن الطيران الحربي الاسرائيلي سلسلة غارات معادية في البقاع، استهدفت بلدة النبي شيت ومحيطها لجهة جنتا، كما شن غارة على بلدة الخضر، كما شن غارة جوية استهدفت منزلا في وسط بلدة بوداي غرب بعلبك، واخرى على بلدة تمنين.

كما شن الطيران الحربي غارة ثانية على مدينة بعلبك، مستهدفا مبنى في حي الشيخ حبيب آل ابراهيم، واخرى على بلدة رسم الحدت شمال بعلبك.