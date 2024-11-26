الجيش الاسرائيلي وجه تهديدا باستهداف مبان في بعلبك وقصرنبا

وجه الجيش الاسرائيلي تهديدا جديدا إلى السكان المتواجدين في منطقة البقاع، وتحديدًا لكل من يتواجد في المباني المحددة بالأحمر وفق ما يعرض في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: بعلبك وقصرنبا. وزعم: "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله حيث سيشن الجيش غارات ليستهدف الطوابق المحددة. فمن أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فورًا والابتعاد عنها لمسافة 100 متر.

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