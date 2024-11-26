شكرا لقرائتكم خبر عن حلول كولر الهجومية فى غياب وسام أبو على عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

يعانى فريق الأهلى من غياب أهم الأوراق الهجومية، في ظل استمرار غياب الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق، والذي يعاني من شرخ إجهادي في مشط القدم ويحتاج 10 أيام أو أكثر قبل العودة لتدعيم الفريق الأحمر مجددا، وهو ما يضع مارسيل كولر المدير الفني في مأزق بشأن اختيار بديل أبو علي في مباراة استاد أبيدجان غدا الثلاثاء في افتتاح مشوار الأهلي بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

وغاب وسام أبو علي عن مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة بالدوري، وشارك بدلا منه محمود كهربا في قيادة هجوم الفريق الأحمر، فهل يستمر كهربا في تعويض غياب أبو علي عن مباراة استاد أبيدجان غدا الثلاثاء في افتتاح مشوار الأهلى بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، أو يلجأ إلى حلول جديدة.

وهناك أكثر من خيار أمام كولر في اختيار بديل وسام أبو علي في مباراة ستاد أبيدجان، مثل طاهر محمد طاهر الذي يجيد اللعب في مركز رأس الحربة وبيرسي تاو، الذي سبق ولعب في هذا المركز من قبل في عدة مباريات، بخلاف كهربا.

وسبق أن شارك طاهر فى قيادة هجوم الأهلى فى مباراة سيراميكا بنصف نهائى كأس السوبر المصرى، وتألق في تلك المباراة وأحرز هدفين قاد بهما الفريق الأحمر إلى الصعود إلى نهائى السوبر وحصد اللقب على حساب غريمه الزمالك.

كما قد يفكر كولر في استمرار الدفع بمحمود كهربا، مع منحه بعض التعليمات الخاصة للظهور بمستوى أفضل عما كان عليه في مباراة الاتحاد السكندري، التي شهدت مستوى متذبذب للاعب وظهر بعيدا عن فورمته الفنية والبدنية، وهو ما قد يجعل مشاركته في مباراة ستاد أبيدجان محل شك.

وآخر الخيارات المطروحة أمام كولر هي الاعتماد على المهاجم الشاب سمير محمد الذي شارك في آخر 10 دقائق في مباراة الاتحاد السكندري، وقدم مردودا طيبا ولكن تنقصه الخبرات الكافية للعب في تلك الأجواء، لاسيما وأن مباراة بطل كوت ديفوار تشهد حضور جماهيري كبير.