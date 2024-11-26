شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 20% فقط منه مضاء.. ما هى مرحلة القمر اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

يبلغ عمر القمر 25 يومًا، في مرحلة الهلال المتضائل من دورته القمرية، وهي مضاءة بنسبة 20٪، وتكشف مراحل القمر عن مرور الوقت في سماء الليل، وفي بعض الليالي عندما ننظر إلى القمر، يكون مكتملًا ومشرقًا؛ في بعض الأحيان يكون مجرد قطعة من الضوء الفضي.



القمر 2

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، هذه التغييرات في المظهر هي مراحل القمر، أثناء دوران القمر حول الأرض، فإنه يمر عبر ثماني مراحل، وتحدث المراحل الأربعة الأساسية للقمر (القمر الجديد، الربع الأول، البدر، الربع الأخير) بفارق أسبوع تقريبًا، ويكون البدر هو أكثر مراحله إبهارًا.



سيكون الحدث الرئيسي التالي لمرحلة القمر هو "القمر الجديد" وسيحدث يوم الأحد 1 ديسمبر، والقمر الجديد هو ما يسمى بـ "المرحلة غير المرئية للقمر"، وفقًا لوكالة ناسا، لأن الجانب المضيء من القمر يتجه بعيدًا عن الأرض باتجاه الشمس، وبدون أن تضاء الشمس بجانبه المواجه للأرض، لا يمكن للمراقبين رؤيته حقًا.



وفي بعض الأحيان، فإن مدار القمر يجعله مباشرة بين الأرض والشمس أثناء ظهور القمر الجديد، مما يسبب كسوف الشمس، أو ما هو أكثر إثارة للدهشة، كسوف الشمس الكلي، ولكن لأن مدار القمر مائل بالنسبة للأرض، فإن هذه المحاذاة لا يحدث كل شهر.