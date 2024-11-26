شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات ثنائية بين عبد الفتاح البرهان والرئيس الإريترى أسياس أفورقى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

عقد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى، وقائد القوات المسلحة السودانية، جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس الإريترى أسياس أفورقى، فى القصر الرئاسى فى العاصمة الإريترية أسمرة، تناولت مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.

واستعرضت المباحثات سبل تعزيز ودفع العلاقات بين البلدين ودعمها وتطويرها، وتوطيد مجالات التعاون المشترك، بما يخدم مصالحهما، كما تطرقت المباحثات إلى تطورات الأوضاع فى السودان والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام فى البلاد، بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.، وفقا لبيان رسمى من مجلس السيادة الانتقالي.

وأطلع رئيس المجلس السيادى، الرئيس الإريترى، على كافة مستجدات تطورات الأوضاع فى السودان والجهود المبذولة لحل الأزمة السودانية، مجددًا حرص الحكومة السودانية على إيجاد حلول للأزمة وإنهاء الحرب وإحلال السلام.

وقد الرهان شرحا للرئيس أفورقى حول الانتهاكات والجرائم التى ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع ضد المواطنين والتدمير الممنهج للدولة السودانية ومؤسساتها، مؤكدًا عزم القوات المسلحة القضاء على المليشيا وهزيمتها.

وأعرب البرهان عن تقديره البالغ لمستوى العلاقات السودانية الإريترية فى مختلف المجالات، مشيرًا لأواصر العلاقات الأخوية المتينة بين الشعبين، مثمنًا مواقف إريتريا الداعمة للسودان للحفاظ على وحدته، وتحقيق تطلعات الشعب السودانى نحو الأمن والاستقرار، قائلا :"نشكر إريتريا حكومة وشعبًا على موقفها التاريخى والنبيل واستضافتها للشعب السودانى فى محنته وتقديم المساعدات والعون له، وهذا ليس بغريب على الحكومة الإريترية وشعبها الكريم".

من جانبه قدم الرئيس الإريترى الشكر لرئيس مجلس السيادة على زيارته لإريتريا، مجددًا موقف بلاده الثابت والراسخ بالوقوف بجانب الشعب السودانى لتحقيق الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى الروابط الأزلية والتاريخية التى تربط بين الشعبين، مؤكدًا متانة العلاقات الثنائية، وقال "سنعمل على تعزيز آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين".



عبد الفتاح البرهان وأفورقي