شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد ثمانية فلسطينيين في قصف للاحتلال على شمال غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، استهدف مدينة غزة ومخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأهلي العربي بمدينة غزة، باستشهاد ستة فلسطينيين من عائلة واحدة معظمهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في حي التفاح بمدينة غزة، كما استشهد فلسطينيان في قصف للاحتلال استهدف تجمعات للفلسطينيين في جباليا شمال قطاع غزة، ترافق ذلك مع مواصلة طائرات ومدفعية الاحتلال قصف المناطق الشمالية من بيت لاهيا وجباليا.

وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني توقف جميع عمليات الإنقاذ، مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي قطع طرق إمدادات الوقود والمستلزمات الطبية إلى شمال قطاع غزة.