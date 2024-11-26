شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول سوداني ينفي وجود إصابات بجدري القرود وسط مرحلين من مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفى مسؤول سوداني، اليوم الثلاثاء، وجود إصابات بـ "إمبوكس" (جدري القرود) وسط المرحلين من مصر.

ونقلت وكالة السودان للأنباء ( سونا) اليوم عن مدير الحجر الصحي بحلفا الدكتور المعز مجذوب قوله إن "الحالات المشتبه بها في معبر أشكيت وسط المرحلين من دولة مصر، والذين وصلوا أمس الاثنين، التهاب بكتيري جلدي وليس جدري القرود، كما رشح في وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف إلى أنه تم عرض الحالات على إخصائي الجلدية، وهم خمسة من الشباب، ضمن المرحلين من مصر، مشيرًا إلى أنه تم احتجازهم في مركز العزل بحلفا لاستكمال عمليات الفحص والعلاجات.