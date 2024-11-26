شكرا لقرائتكم خبر عن فحص مبكر لحديثي الولادة يكشف 17 مرضاً ويحد من الإعاقة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدكتورة فاطمة النمر

عيوب القلب الخلقية

الدمام - شريف احمد - كشفت الدكتورة فاطمة النمر، بمستشفى الولادة والأطفال بالدمام، أن البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة يستهدف الكشف عن 17 مرضاً قد تؤدي إلى مضاعفات وإعاقة دائمة لدى الطفل.وأوضحت أن البرنامج يشمل أخذ عينة دم من كعب قدم الطفل بعد 24 ساعة من ولادته للكشف عن أمراض التمثيل الغذائي والاستقلاب، بالإضافة إلى الغدة الدرقية والأنيميا الفولية التي أضيفت مؤخراً.وأشارت النمر إلى وجود جهاز فحص السمع للكشف المبكر عن عيوب السمع، وجهاز آخر لكشف عيوب القلب الخلقية والأمراض المزمنة.ونوهت إلى أن البرنامج يُطبق إلزامياً في جميع المستشفيات الحكومية، بينما يتاح للأهالي في المستشفيات الخاصة التوجه إلى مستشفى الأمير محمد بن فهد بالقطيف أو مستشفى الولادة والأطفال بالدمام لإجراء التحليل دون موعد مسبق.وحثت النمر جميع الأسر التي تلد خارج المستشفيات الحكومية، خاصةً ذات التاريخ المرضي من الأمراض الاستقلابية الوراثية، على التوجه للمستشفيات الحكومية لإجراء الفحص المبكر للحد من الإعاقة.