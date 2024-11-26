شكرا لقرائتكم خبر عن ميزانية السعودية 2025.. القطاع العسكري يستحوذ على 272 مليار ريال من النفقات والان نبدء بالتفاصيل

مخصصات الإنفاق في ميزانية السعودية 2025

أخبار متعلقة ميزانية السعودية 2025.. 4.6% نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي ميزانية السعودية 2025.. 1.184 تريليون ريال إيرادات متوقعة.. و1.285 تريليون مصروفات

ميزانية السعودية 2025

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة المالية عن مخصصات القطاعات في ميزانية السعودية 2025 بحسب القطاعات، إذ أكدت على مواصلة تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات، فيما يبلغ إجمالي النفقات المتوقعة 1.285 تريليون ريال.وأفادت بأن مخصصات الإنفاق في قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية تقدر بـ260 مليار ريال في ميزانية السعودية 2025.أشارت إلى أن مخصصات الإنفاق لقطاع التعليم في ميزانية السعودية 2025، تقدر بـ201 مليار ريال.وذكرت أن مخصصات الإنفاق لقطاع الأمن والمناطق الإدارية في ميزانية السعودية 2025، تقدر بـ121 مليار ريال.ولفتت إلى أن مخصصات الإنفاق لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل تقدر بـ42 مليار ريال في ميزانية السعودية 2025.وأوضحت أن مخصصات الإنفاق لقطاع الخدمات البلدية في ميزانية السعودية 2025، تقدر بـ65 مليار ريال.وأضافت أن مخصصات الإنفاق في القطاع العسكري يقدر بنحو 272 مليار ريال في ميزانية السعودية 2025.ونوهت بأن مخصصات الإنفاق في قطاع الموارد الاقتصادية في ميزانية السعودية 2025 يقدر بـ87 مليار ريال.وخصصت 44 مليار ريال لقطاع الإدارة العامة في ميزانية السعودية 2025، فيما خصصت 192 مليار ريال لقطاع البنود العامة.