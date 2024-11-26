“الأونروا”: سكان غزة يواجهون خطر الجفاف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” أن سكان قطاع غزة يواجهون خطر الجفاف بعد توقف الآبار عن العمل، نتيجة مواصلة الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال الوقود منذ فترة طويلة، مما تسبب في توقف محطات التحلية وآبار المياه عن العمل.

وأوضحت الوكالة أن أكثر من 70 ألف فلسطيني في شمال قطاع غزة لم تصلهم المياه منذ عدة أسابيع، بعد توقف محطات التحلية عن العمل بسبب الحصار الإسرائيلي الذي دخل يومه 50 على التوالي، محذرة من خطورة الجفاف والجوع على حياة أكثر من مليوني فلسطيني.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن آلاف خيام النازحين غرقت بسبب هطول الأمطار، مما فاقم من معاناتهم، إضافة إلى معاناة نفاد الدقيق وحليب الأطفال والدواء، مع مواصلة عرقلة تدفق إمدادات الغذاء والمساعدات الإنسانية.

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