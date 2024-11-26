استشهاد ١١ فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على مركز إيواء للنازحين بمدينة غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد ١١ فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح مختلفة، بينهم أطفال ونساء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، استهدف مدرسة تؤوي مئات النازحين في حي الزيتون بمدينة غزة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 417 على قطاع غزة، إلى 44,249 شهيدًا و 104,746 إصابة.

وأوضحت أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 14 شهيدًا و 108 إصابات خلال الساعات 24 الماضية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط