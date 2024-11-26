إنجي كيوان تنضم لبطولة مسلسل "وتقابل حبيب" مع ياسمين عبد العزيز

ميرنا وليد - بيروت - انضمت الممثلة المصرية إنجي كيوان إلى طاقم تمثيل مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي سيعرض في رمضان 2025، ويشارك في بطولته الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، بدأ فريق العمل، بقيادة ياسمين، تصوير أول مشاهد المسلسل بعد أشهر من التحضيرات والتعاقدات مع الممثلين المشاركين، وقد نشرت ياسمين صورًا من كواليس العمل.
في سياق آخر، بدأت إنجي كيوان مشوارها السينمائي عالميًا من خلال فيلم الأكشن والجريمة "Paradox Effect"، حيث تجسد شخصية الشرطية الإيطالية فلانتينا روسي، ويشاركها البطولة عدد من الممثلين العالميين مثل هارفي كيتل وأولجا كوريلينكو.
مسلسل "وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري، يشارك في بطولته عدد من الممثلين منهم كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، وصلاح عبد الله، بالإضافة إلى آخرين سيتم الإعلان عنهم قريبًا.
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