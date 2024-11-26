كورتني بي فانس يجسد شخصية زيوس في الموسم الثاني من "بيرسي جاكسون"

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت منصة ديزني بلاس عن إختيار الممثل الأميركي كورتني بي فانس لأداء شخصية زيوس في الموسم الثاني من مسلسل الخيال و الأساطير "بيرسي جاكسون والأولمبيون"، خلفاً للممثل العالمي الراحل لانس ريديك الذي توفي في آذار 2023.
الموسم الجديد، المقتبس عن رواية "بحر الوحوش" للمؤلف ريك ريوردان، سيشهد مغامرات جديدة للبطل بيرسي و هو يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر عبر بحر الوحوش القاتل، من المنتظر عرض الموسم في صيف 2025، بعد النجاح الذي حققه الموسم الأول عند عرضه في كانون الأول 2023.
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