كورتني بي فانس يجسد شخصية زيوس في الموسم الثاني من "بيرسي جاكسون"

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت منصة ديزني بلاس عن إختيار الممثل الأميركي كورتني بي فانس لأداء شخصية زيوس في الموسم الثاني من مسلسل الخيال و الأساطير "بيرسي جاكسون والأولمبيون"، خلفاً للممثل العالمي الراحل لانس ريديك الذي توفي في آذار 2023.



الموسم الجديد، المقتبس عن رواية "بحر الوحوش" للمؤلف ريك ريوردان، سيشهد مغامرات جديدة للبطل بيرسي و هو يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر عبر بحر الوحوش القاتل، من المنتظر عرض الموسم في صيف 2025، بعد النجاح الذي حققه الموسم الأول عند عرضه في كانون الأول 2023.