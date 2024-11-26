شكرا لقرائتكم خبر عن ميزانية السعودية 2025.. 4.6% نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقعت وزارة المالية، أن تبلغ الإيرادات العامة للدولة في ميزانية السعودية 2025، نحو 1.184 تريليون ريال، مقارنة بـ1.230 تريليون ريال في 2024.

وأظهرت بيانات وزارة المالية عن ميزانية السعودية 2025 أن النفقات من المتوقع أن تبلغ 1.285 تريليون ريال، مقارنة بـ1.345 تريليون ريال في 2024. انخفاض عجز الموازنة أفادت بأن عجز الموازنة المتوقع يقدر بـ101 مليار ريال في ميزانية السعودية 2025، منخفضا عن 115 مليار ريال في 2024.

وأشارت إلى أن الدين العام المتوقع في ميزانية السعودية 2025 يقدر بنحو 1.300 تريليون ريال، مقارنة بـ1.199 تريليون ريال في 2024.

وذكرت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع في ميزانية السعودية 2025 يقدر بـ4.6%، مقارنة بـ0.8% في عام 2024.

ولفتت إلى أن التضخم المتوقع في ميزانية السعودية 2025 يقدر بـ1.9%، مقارنة بـ1.7% في ميزانية 2024.