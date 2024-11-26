شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقتين على شركة إيديكس للهندسة والمقاولات بـ1.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقتين على شركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات، خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 136.3 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار جنيه، وصفقة على الشركة الهندسية للمنتجات الخرسانية تكنوكريت بحجم تداول 3.4 مليون سهم بقيمة 17.2 مليون جنيه، وصفقة على شركة كير بلاس للرعاية الطبية بحجم تداول 52 ألف سهم بقيمة 5.2 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 140.6 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار جنيه عبر تنفيذ 55 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.226 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 95.8 ألف عملية لعدد 209 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 74.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.68%، والعرب على 7.22%، واستحوذت المؤسسات على 37.92% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.07%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 66.9 مليون جنيه، 12.6 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 8.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 10.7 مليون جنيه، 78.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 30270 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 37528 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 13283 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 8325 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 11456 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 3129 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 8522 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1827 نقطة.