تخفيف في حكم البلوغر العراقية أم اللول من المؤبد إلى هذه المدة

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ميرنا وليد - بيروت - أثار قرار تخفيف الحكم الصادر ضد البلوغر العراقية هديل خالد، المعروفة بـ"أم اللول"، إهتماماً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي، وكانت محكمة عراقية قد أصدرت في مايو الماضي حكماً بالسجن المؤبد ضدها، بعد إدانتها بالاتجار بالمخدرات، ضمن شبكة تم الكشف عنها من قبل المديرية العامة لشؤون المخدرات التابعة لوزارة الداخلية العراقية.
وفي تطور جديد، تم تخفيف الحكم إلى السجن 6 سنوات فقط.
يُذكر أن أم اللول كانت قد أدينت أيضاً في نيسان الماضي بالسجن 4 أشهر، بسبب نشر محتوى اعتُبر مخالفاً للآداب العامة على منصات التواصل.
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