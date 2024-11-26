ميرنا وليد - بيروت - عبرت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب عن مشاعرها العميقة تجاه الملحن المصري الراحل محمد رحيم.

وأعادة شيرين نشر مقطع فيديو للشاب اللبناني ألبرت طويل وهو يغني بالفرنسية أغنيتها "صبري قليل"، التي حملت بصمة رحيم الفنية.

ونشرت شيرين الفيديو على حسابها الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "الله يرحمك يا حبيبي. ألحانك تُغنّى اليوم في كل بلاد العالم، لأنها نابعة من قلب فنان حقيقي وصادق".

وفي وقت سابق، نعت شيرين رحيم بصورة جمعتهما في الاستوديو، وكتبت: "فقدنا ملحناً موهوباً ترك أثراً كبيراً في عالم الموسيقى. رحمك الله يا محمد رحيم".

كانت هذه تفاصيل خبر شيرين عبد الوهاب تودع محمد رحيم برسالة مؤثرة: "ألحانك في كل بلاد العالم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.