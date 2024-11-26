شكرا لقرائتكم خبر عن «مورجان ستانلي»: أمريكا الأكثر تضرراً من تعريفات ترامب الجمركية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق خبراء اقتصاد أمريكيون تحذيرات كثيرة بشأن تعريفات الرئيس المنتخب دونالد ترامب وضررها على المواطن الأمريكي وعلى مواطني الدول الأخرى بداية من الصين إلى دول أوروبا ومناطق العالم الأخرى إذا ما اشتدت وطأة تلك التعريفات.

في هذا السياق، قال سيث كاربنتر، كبير خبراء الاقتصاد العالمي في بنك "مورجان ستانلي"، إن الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس المنتخب دونالد ترامب ستؤثر سلباً على النمو الاقتصادي الأمريكي للاقتصاد الأول عالميًا حتى عام 2026 وهو ما قد يلقي بظلاله على مناطق في العالم، وفق ما أوردت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

وأضاف: "أمريكا الأكثر ضرراً من تعريفات ترامب الجمركية". أمريكا وتعريفات ترامب الجمركية أعلن الرئيس المنتخب ترامب أنه يعتزم فرض تعريفات جمركية شاملة تتراوح بين 10% و20% على جميع الواردات إلى جانب تعريفات جمركية إضافية تتراوح بين 60% و100% على السلع المستوردة من الصين.

وخلال المناظرة الرئاسية في سبتمبر وصف ترامب هذا النهج بأنه وسيلة لاستخراج الأموال من الدول المنافسة. خطورة اقرار التعريفات دفعة واحدة ويحذر الخبراء من أن ما يفرض مرة واحدة يمثل ضربة قاصمة، فهناك أيضًا مسألة متى وكيف سيتم تنفيذ هذه التعريفات الجمركية، فإذا كانت بسرعة بسنها دفعة واحدة فقد تؤدي إلى ”صدمة سلبية كبيرة” للاقتصاد كما قال كاربنتر لشبكة سي إن بي سي على هامش قمة مورجان ستانلي السنوية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في سنغافورة. ارتفاع التضخم الأمريكي بسبب التعريفات وقال كاربنتر، الذي أبقى على نظرية مورجان ستانلي الأساسية بشأن توزيع هذه التعريفات على مدار عام 2025، إنها سوف تؤدي إلى ارتفاع التضخم.

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وحذر قائلا :"بحلول عام 2026 نعتقد أن النمو سيبدأ في الانخفاض بشكل كبير في الولايات المتحدة بسبب تلك التعريفات الجمركية وبعض السياسات الأخرى". عبء على أمريكا والدول الأخرى وأضاف كاربنتر"من الواضح جدًا بالنسبة لنا أن الرسوم الجمركية ستدفع التضخم إلى الارتفاع كما ومن الواضح جدًا أن الرسوم الجمركية ستشكل عبئًا على النمو بالنسبة للولايات المتحدة وليس فقط بالنسبة للدول التي تُفرض عليها الرسوم الجمركية".

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كما اتفق خبير آخر مع طرح كاربنتر حيق أشار مارك مالك مدير تكنولوجيا المعلومات في شركة الوساطة "سيبرت" إلى أنه إذا تم فرض الرسوم الجمركية المقترحة وخاصة فوق تلك التي فرضتها بالفعل إدارة جو بايدن فإن مجموعة من القطاعات بما في ذلك السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية والآلات والبناء ومساحات البيع بالتجزئة ستشهد ارتفاعًا في التضخم. التعريفات تضرب صناعة السيارات وأكد مالك إن التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب بنسبة 60% على السلع الصينية إلى جانب التعريفات الجمركية الحالية التي فرضها بايدن بنسبة 100% على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين ستؤثر بشكل كبير على صناعة السيارات في حين أن التعريفات الجمركية الشاملة بنسبة 10% على واردات الإلكترونيات الاستهلاكية ستزيد من التكاليف لشركات مثل "تسلا" و"مايكروسوفت" و"آبل".

وأضاف أن هذه التكاليف المرتفعة من المرجح أن تنتقل إلى المستهلكين.