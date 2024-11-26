أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بأن "الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات طالت 20 هدفاً خلال عملية سريعة استمرّت 120 ثانية ومن خلال ثماني طائرات حربية. ومن بين الأهداف المستهدفة سبعة أهداف لادارة وتخزين أموال تابعة لحزب الله وأيضًا مقرات قيادة ومخازن أموال وفروع تابعة لجمعية القرض الحسن". وزعم أدرعي، أنه "تأتي هذه الغارات استمرارًا للضربات التي نفذت قبل أسابيع ضد المنظومة الاقتصادية في حزب الله والتي تستهدف قدرات حزب الله العسكرية بشكل كبير.كما استهدفت طائرات حربية لسلاح الجو 13 هدفًا آخر لحزب الله في الضاحية الجنوبية ومن بينها مركز للوحدة الجوية ومقر استخبارات ومقرات قيادة ومستودعات أسلحة وغرفة عمليات ومستودع مدفعية ومباني عسكرية".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الاسرائيلي اعلن مهاجمة 20 هدفًا خلال 120 ثانية زاعما ان من بينها أهداف لادارة وتخزين أموال تابعة لحزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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