مصرف لبنان طلب من المصارف تسديد مبلغ يساوي دفعتين شهريتين في بداية كانون الأول المقبل للمستفيدين من التعميمين 158 و166

أصدر مصرف لبنان بيانًا يطلب فيه من المصارف تسديد مبلغ يساوي دفعتين شهريتين في بداية شهر كانون الأول المقبل للمستفيدين من التعميمين 158 و166.

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