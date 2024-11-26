وزير المالية: خروج لبنان من اللائحة الرمادية ممكن جدا ولكن يلزمنا سنة ليتمكنوا من قياس ما حصل في هذه الامور

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعا لـ"الجنة الوزارية المكلفة متابعة خطة العمل الموضوعة من قبل مجموعة العمل المالي للجمهورية اللبنانية للخروج من اللائحة الرمادية" في حضور عدد من الوزراء.

وأشار وزير المالية يوسف الخليل، الى أنه "كانت هناك مؤشرات مهمة للبنان السنة الماضية سجل تحسن في جزء اساسي منها، ونعمل الآن على اساس التعامل مع الوقت بطريقة فعالة، لئلا نصل ونضطر قبل يوم او يومين او شهر أو شهرين لتحقيق المطلوب من قبل المؤسسات العالمية. وهذا ما حصل اليوم حيث عقدنا جلسة أطول من المعتاد لتوزيع المسؤوليات وان شاء نكمل ليكون لدينا تواصل جيد بين السوق وما تطلبه المؤسسات".

ولفت الى أننا "ناقشنا اليوم مسائل تتعلق بالقضاء والأمن، والمالية، وأمورا عديدة، والرهان هو على تحسين الاوضاع وعدم الوقوف في مكاننا، وزيادة الإنتاج. ونحن لدينا تحسن جيد والرهان هو على الإنتاج في هذه المواضيع".

وعن خروج لبنان من اللائحة الرمادية قال الخليل "هذا الامر ممكن جداـ لكن ليس الآن، يلزمنا سنة، ليتمكنوا من قياس ما حصل في هذه الامور، وما حصل في الممنوعات، وإذا كان سجل تحسن ام لا، ولكن وضع لبنان الى تحسن".

وعن إعادة الأعمار أعلن أن "هذا الموضوع موجود على كل طاولة اجتماع".

وعن الوعود من دول عربية او خليجية للاعمار، قال "أتصور ولكن لا أعرف التفاصيل، ولكن نشعر بأن هناك أهمية توليها هذه الدول للبنان، لم تكن موجودة قبلا".