الجديد: بيان أميركي - فرنسي مشترك سيصدر بعيد الساعة العاشرة مساءً بتوقيت لبنان يعلن التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار

افادت قناة "الجديد" بأن بيانا أميركيا - فرنسيا مشترك سيصدر بعيد الساعة العاشرة مساءً بتوقيت لبنان يعلن التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. ولفتت الجديد الى انه "المتوقع أن يصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بياناً يرحب فيه بمضمون بيان أميركي - فرنسي لوقف إطلاق النار بعد الساعة العاشرة مساء".

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