نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين في إسرائيل، قولهم انه "من المتوقع الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في الجبهة الشمالية الليلة على أن يدخل حيز التنفيذ صباح الغد".

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 عن مسؤولين في إسرائيل: من المتوقع الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في الجبهة الشمالية الليلة على أن يدخل حيز التنفيذ صباح الغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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