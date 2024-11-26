الجيش الإسرائيلي زعم قتل قائد العمليات بقطاع الساحل لدى "حزب الله" بغارات على صور

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "طائرات حربيّة لسلاح الجو أغارت على منطقة صور، وقضت على قائد العمليّات في قطاع السّاحل لدى "​حزب الله​" المدعو أحمد صبحي هزيمة".

وادّعى في تصريح، أنّ "هزيمة كان يُشرف على مخطّطات عديدة، ومن بينها اقتحام الحدود وعمليّات إطلاق قذائف مضادّة للدّروع نحو مستوطنات إسرائيليّة انطلاقًا من القطاع الغربي"، مشيرًا إلى أنّ "هزيمة كان يشغل منصبه خلفًا للقائد السّابق الّذي تمّ القضاء عليه في 17 الحالي".