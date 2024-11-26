انت الان تتابع خبر السوداني يتلقى دعوة رسمية لزيارة لندن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، حيث جرى البحث في سبل التعاون المشترك، وتعزيز العلاقات الثنائية".

وأضاف ان "اللقاء شهد البحث في توسعة التعاون في الجوانب الأمنية، وتطوير الجهود المشتركة لمكافحة المخدّرات والجريمة العابرة للحدود، حيث سيجري توقيع مذكرة تفاهم أمني بين وزارتي الداخلية في البلدين".

وأشار السوداني الى "انفتاح العراق على بناء علاقات متعددة وشراكة مُنتجة، وتطوير العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة، خاصة في ضوء إنهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق"، مؤكداً "التطلع نحو بناء شراكة اقتصادية مع المملكة المتحدة، توازي حجم العلاقات التاريخية بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية".

وتابع انه "تم الانفتاح على كل الشراكات الاقتصادية المنتجة، وبما يساهم في حركة التنمية واعمار المشاريع وتطوير البنى التحتية بالعراق".

من جانبها، نقلت كوبر تحيات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الى السوداني، وتطلع الحكومة البريطانية لزيارته الرسمية الى لندن بدعوة رسمية، التي سبق تأجيلها بسبب تطورات الأوضاع في المنطقة، مؤكدة "رغبة بريطانيا في توسعة التعاون والشراكة مع العراق بمختلف المجالات".