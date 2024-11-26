شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال 3 جثث من ضحايا "اللانش" السياحي المنكوب بسواحل مرسى علم في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مسؤول مصري، اليوم الثلاثاء، انتشال ثلاث جثث من ضحايا حادث غرق مركب سياحي كان يقل 45 شخصًا قبالة سواحل مدينة مرسى علم شمالي البلاد.

وقال محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي، في تصريح اليوم ، إنه تم انتشال ثلاث جثث بعد غرق المركب السياحي "سي ستوري"، فيما لا يزال 13 شخصًا في عداد المفقودين وجاري البحث عنهم.

وكانت محافظة البحر الأحمر المصرية أعلنت أمس الاثنين إنقاذ 28 شخصًا جراء غرق مركب سياحي كان يقل 45 شخصًا هم 31 سائحا من جنسيات مختلفة و14 من أفراد الطاقم بينما كان في رحلة غطس لعدة أيام في منطقة الغدير بوادي الجمال.