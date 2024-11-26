شكرا لقرائتكم خبر عن ”الإحصاء“: 88% من الأسر السعودية تهتم بالقضايا البيئية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الثلاثاء، عن نتائج نشرة إحصاءات البيئة المنزلي لعام 2023، والتي أظهرت هيمنة المياه المعبأة على مصادر مياه الشرب في المملكة بنسبة 57,24%، متبوعة بمياه الشبكة العامة بنسبة 23,56% ثم مياه الصهاريج بنسبة 18,60%، ومصادر أخرى بنسبة 0,60 %.

وأشارت النشرة إلى أن 87,98% من الأسر السعودية تهتم بالقضايا البيئية، في حين أبدى 3,94% عدم اهتمامهم في حين كانت نسبة الأسر المحايدة تجاه المواضيع البيئية 8,08%.

وعلى صعيد ترشيد استهلاك المياه، يستخدم 33,48% من الأسر أجهزة توفير المياه، بينما 66,52% من الأسر لا تستخدم الأجهزة والأدوات المتعلقة بتوفير المياه. مصادر الإزعاج البيئي

أما عن أبرز مصادر الإزعاج البيئي، فقد تصدر التلوث البصري القائمة بنسبة 47,34%، يليه التلوث الضوضائي بنسبة 43,33%، ثم التلوث الهوائي بنسبة 38,10%، في حين كانت نسبة الأسر التي أدلت بانزعاجها من التلوث الضوئي 6,56%.

وفيما يتعلق بالتخلص من النفايات المنزلية، أكدت النشرة أن 99,44% من الأسر تعتمد على حاويات النفايات العامة، بينما يقوم 0,38 % من الأسر بحرق النفايات، كما يقوم 0,02 % من الأسر بدفن النفايات، و0,17 % من الأسر تتخلص من النفايات بطرق أخرى.

وكشفت النشرة أيضاً عن اهتمام ملحوظ بالسلامة المنزلية، حيث يمتلك 60,08% من الأسر صندوق إسعافات أولية، و40,57% طفاية حريق، كما بلغت نسبة الأسر التي لديها أجهزة إنذار الحريق 16,84%. المساحات الخضراء

أما على صعيد الاهتمام بالمساحات الخضراء المنزلية، فيمتلك 17,51% من الأسر أشجاراً في منازلهم، تتصدرها النخيل بنسبة 7,32%، فيما بلغت نسبة الأسر التي لديها أشجار الجهنمية 5,47% وتليها الياسمين الهندي بنسبة 4,31 % ثم أشجار السدر بنسبة 2,70%.

يُذكر أن نشرة إحصاءات البيئة المنزلي تستند على بيانات مسح البيئة المنزلي الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء، عن طريق جمع البيانات من خلال الاتصال الهاتفي «CATI» لعينه تغطي جميع مناطق المملكة العربية السعودية، كما تم جمع البيانات أيضاً من مصادر السجلات الإدارية التابعة للجهات المعنية.

ويستهدف المسح تحقيق متطلبات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة «SDG» بالإضافة إلى مؤشرات تدعم متخذي القرار والتخطيط الاستراتيجي.