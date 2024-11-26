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الهيئة السعودية للبحر الأحمر تسلم رخصة مشغل لنادي جدة لليخوت والمارينا

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الرياض - علي القحطاني - سلّمت الهيئة السعودية للبحر الأحمر رخصة مشغل لنادي جدة لليخوت والمارينا، الذي يُعدّ أول مرسى سياحي دولي في المملكة.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قطاع السياحة البحرية في السعودية، وتحفيز الاستثمار في المشاريع السياحية الساحلية.

ويهدف نادي جدة لليخوت والمارينا إلى تقديم تجربة سياحية متميزة للزوار والمستثمرين المحليين والدوليين، من خلال توفير مرافق بحرية متطورة وخدمات متكاملة لليخوت والزوار.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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