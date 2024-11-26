شكرا لمتابعة خبر عن الهيئة السعودية للبحر الأحمر تسلم رخصة مشغل لنادي جدة لليخوت والمارينا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سلّمت الهيئة السعودية للبحر الأحمر رخصة مشغل لنادي جدة لليخوت والمارينا، الذي يُعدّ أول مرسى سياحي دولي في المملكة.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قطاع السياحة البحرية في السعودية، وتحفيز الاستثمار في المشاريع السياحية الساحلية.

ويهدف نادي جدة لليخوت والمارينا إلى تقديم تجربة سياحية متميزة للزوار والمستثمرين المحليين والدوليين، من خلال توفير مرافق بحرية متطورة وخدمات متكاملة لليخوت والزوار.